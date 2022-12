Ospedale Mirandola, Platis e Neri (FI): “Area Nord svuotata con un chiaro disegno politico”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Antonio Platis, capogruppo di Forza Italia in Provincia, e Mauro Neri, capogruppo di Forza Italia in Ucman, tornano sulla questione ospedale di Mirandola, in seguito alla sospensione dell’attività del punto nascite:

“Prendiamo atto delle chiarissime dichiarazioni di oggi del capolista mantovano del PD lombardo Marco Carra che si è preso il pubblico impegno di far diventare il nosocomio di Pieve di Coriano, Ospedale Interregionale. Questo fatto, unito all’assoluto silenzio del presidente Bonaccini, che non si è degnato di rispondere neppure alle donne del PD scese in piazza, ci fa temere il peggio. L’Area Nord è stata svuotata con un evidente e chiaro disegno politico: portare risorse e personale da Mirandola agli altri ospedali e creare i presupposti per togliere la rianimazione h24, poi la pediatria e infine la chirurgia di medio livello. Insomma il Santa Maria Bianca, se non viene stoppato il disegno di Bonaccini, sarà un poliambulatorio in pochi anni. Il tutto mentre questa Regione spreme con il payback 180milioni di euro alle imprese biomedicali del territorio. Il buco dell’Ausl di Modena è di 118,5 milioni per il 2022 e le aziende dell’Area Nord daranno 1 volta e mezza il disavanzo. Il silenzio del PD è irrispettoso, ingiustificabile e vergognoso verso un comunità trattata come un’arancia: spremuta fino all’ultima goccia e gettata nei rifiuti”.