Hockey, inizia in discesa il campionato di Serie C per gli Scomed Bomporto

Inizio di campionato di Serie C di hockey in discesa per gli Scomed Bomporto, impegnati nel weekend a Soragna contro i Gufi Parma. Nonostante i bomportesi fossero privi del portiere Del Villano, fermo per motivi fisici e sostituito da Roncaglia, e di Bellotto, per un lutto famigliare, la gara si è incanalata subito nel verso giusto per gli Scomed, che dopo un primo tempo di studio, finito 2-1 per la formazione bomportese, con le reti di Orru’ e Bergamini Andrea, hanno dilagato nel secondo tempo, con la tripletta di Abdelmotti e le due reti di Idrizoski che hanno portato il punteggio sul 7-1 finale.

