San Felice, la compagnia “La Maschera” in scena con la commedia dialettale “Il giallo dell’uovo”

SAN FELICE SUL PANARO – Dopo l’annullamento dello spettacolo, in programma inizialmente a fine novembre, la compagnia teatrale “La Maschera” è pronta a debuttare con la nuova rappresentazione dialettale “Il giallo dell’uovo”, commedia in due atti. Appuntamento per il ritorno in scena della compagnia “La Maschera” in programma sabato 28 gennaio, alle ore 21, e domenica 29 gennaio, alle ore 17, presso il Palaround Table di San Felice sul Panaro. Ci sono ancora posti disponibili soprattutto per lo spettacolo di domenica pomeriggio.

