Calcio, mercato dilettanti: due innesti per il Cavezzo, altri arrivi in casa Mirandolese, San Felice e Ravarino

di Simone Guandalini

Continuano, dopo i primi colpi annunciati nelle scorse settimane, i movimenti di mercato delle squadre della Bassa modenese in vista della stagione sportiva 2023-2024. Di seguito, le ultime novità, categoria per categoria:

Eccellenza

Nuove conferme e nuovi arrivi in casa La Pieve Nonantola: tra i giocatori già in rosa, continueranno la propria avventura in maglia granata anche Ortensi, Bojardi, Erihioui e Belfakir, mentre arrivano a Nonantola i difensori Bartolomeo Lo Bello (classe ’99, ex Modenese) e Carlo Pederzani (classe 2003, cresciuto nei settori giovanili di Modena e Spal).

Promozione

Altri due nuovi arrivi tra le fila del San Felice, entrambi provenienti dal Casumaro: si tratta del centrocampista Andrea Iazzetta (classe ’95) e di Marco Passerini, che aveva già vestito la maglia del San Felice dal 2014 al 2016 in Eccellenza. Due nuovi innesti anche per il Cavezzo: rinforzano la rosa a disposizione di mister Bonissone il difensore Shehu ed il portiere Schena. Tante conferme e due nuovi arrivi in casa Quarantolese: tra i giocatori già in rosa proseguiranno la propria avventura con la squadra mirandolese anche i centrocampisti Bortolazzi e Palmieri, i difensori Mari e Bonaccio, gli attaccanti Gozzi, Malagoli e Mortari oltre ai classe 2004 Mambrini e Castorri, mentre, a potenziare la rosa a disposizione di mister Loddi arrivano Francesco Magro, centrocampista classe ’96, ex Bovolone, Casaleone, Poggese e Dak, e Simone Bottazzi, centrocampista classe ’00, ex Mantova, Quistello e Serenissima.

Prima Categoria

La Pol. Nonantola ha annunciato la conferma del centrocampista Simoni e gli arrivi di Gabriele Guaitoli, portiere classe 2004 proveniente dalla PGS Smile Formigine, e Andrea Zanni, classe 2004, proveniente dal Formigine. Altri tre nuovi arrivi, invece, in casa Ravarino: si tratta del centrocampista Nico Bongiovanni e dell’attaccante Francesco Gareri, che tornano a vestire la maglia biancoazzurra già indossata in passato, e dell’attaccante Thomas Espedito (classe 1999), autore di 41 gol nelle ultime due stagioni tra le fila del Tre Borgate.

Seconda Categoria

Continuano gli arrivi in casa Mirandolese, che, dopo gli innesti di Chiaramonte, Brondolin, Muracchini e Cavicchioli, annuncia che anche l’attaccante Yuri Merighi (ex Poggese), il centrocampista Alessandro Quarta (in arrivo dalla Vis San Prospero, con cui ha vinto il Girone F di Seconda Categoria quest’anno) e il centrocampista Stefano Massaretti (proveniente dalla Sanmartinese) faranno parte della rosa a disposizione di mister Rampani (il cui vice sarà Civolani) in vista della prossima stagione. Tante anche le conferme: continueranno a vestire la maglia della Mirandolese De Martino, Gallerani, Pellacani, Bianchi, Vanzini, D’Onghia, Begotti, Cafiero e Ambrogi. La Sanmartinese annuncia, invece, il ritorno a casa di Mattia Zacchi (classe ’03), lo scorso anno al Sermide in Prima Categoria.

Terza Categoria

Due arrivi e cinque conferme in casa Concordia: restano nella squadra della Bassa modenese anche in vista della stagione 2023-2024 Ortuso, Poltronieri, Mariotti, Ascari e Grimaldi. Arrivano a completare la rosa a disposizione di mister Bini Mattia Malavasi (classe 2003), difensore, l’anno scorso nella Juniores Regionale della Poggese, e Riccardo Fiozzi, attaccante classe ’95, fresco di vittoria del Girone F di Seconda Categoria con la Vis San Prospero.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: