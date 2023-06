Calcio, mercato dilettanti: nuovi colpi per San Felice, Mirandolese e Medolla

di Simone Guandalini

Concluso ormai il valzer di allenatori che ha caratterizzato il mese di maggio delle squadre di calcio della Bassa modenese, per le società è ora tempo di tuffarsi nel mercato per allestire le rose in vista della prossima stagione. Di seguito, i principali movimenti delle ultime settimane:

Eccellenza

Dopo la salvezza conquistata quest’anno nel Girone A di Eccellenza, La Pieve Nonantola, ripartita da mister Rosi, dopo l’addio di Barbi, passato al San Felice, ha annunciato diverse riconferme e un ritorno, oltre che il nome del viceallenatore in vista del prossimo campionato. Il vice di mister Rosi sarà Salvatore Modica, mentre tra i calciatori che già facevano parte della prima squadra granata sono stati per il momento confermati Alex Rizzo, Simone Guerzoni, Antonio Barbati, Oleg Lupusor, Giuliano Cirasella e Alessio Acquafresca. Dopo pochi mesi, torna a La Pieve Nonantola, infine, anche Enrico Cheli, mentre dalla Cittadella Vis Modena arriva in granata il difensore centrale Francesco Gobbi.

Promozione

Diverse novità in casa San Felice, dopo l’arrivo in panchina di mister Andrea Barbi, ex La Pieve Nonantola. Allenatore in seconda sarà, infatti, il sanfeliciano doc Alessandro Malaguti, mentre diverse sono le riconferme rispetto alla rosa della passata stagione: rimarranno giallorossi per un’altra stagione Neri, Sentieri, Sarti, Haddaji, Stabellini, Gentile, Asdaoui, Mantovani, Ndrejaj, Pivanti, Roccato e Zanoli, mentre quattro sono stati i colpi finora annunciati dal San Felice: si tratta di due ex giocatori de La Pieve Nonantola, già allenati lo scorso anno da mister Barbi, ovvero i difensori Giulio Tudini Bellei (classe ’96) e Luca Ruopolo, dell’attaccante ex Ravarino, dove ha fatto molto bene in Prima Categoria segnando 21 e 16 gol nelle ultime due stagioni, Giacomo Sanci (classe ’98) e di Riccardo Tosse (classe 2003) in arrivo dal Cavezzo.

Proprio dal San Felice, invece, arrivano i primi due innesti per la rosa della prossima stagione del Cavezzo, che nel prossimo campionato sarà guidato in panchina da Marc Bonissone: si tratta di Gasparini e Diegoli. La Quarantolese, invece, conferma anche per la prossima stagione mister Andrea Loddi e il suo staff, oltre, per il momento, ai calciatori Simone Calanca, Davide Barbalaco e Roberto Gobbi.

Prima Categoria

Perso, in direzione San Felice, l’attaccante Giacomo Sanci, il Ravarino, che ha sfiorato i playoff nel Girone D di Prima Categoria, annuncia quattro nuovi innesti: si tratta dei difensori Riccardo Cocchi (ex Solarese) e Simone Caracci (ex Modenese), del centrocampista Simone Ferraguti (ex Solarese) e dell’attaccante Nicolò Pedrazzi (anch’egli in arrivo dalla formazione giallorossa).

Due conferme e quattro nuovi innesti annunciati, invece, dalla Pol. Nonantola, che ripartirà la prossima stagione col nuovo mister Marco Bellini, ex Sanmartinese. Rimarranno in maglia Pol. Nonantola Matteo Ferroni e Gabriele Monari, mentre entrano in rosa Alessandro Salvioli (classe 2004, proveniente dalla Virtus Camposanto), Giovanni Semeraro (2004, ex Sassuolo e Vignolese), Tommaso Fiorini (2004, ex Carpi) e Nicholas De Luca (2004, ex La Pieve Nonantola).

Seconda Categoria

Molto attivo il Medolla, che spera in un ripescaggio in Prima Categoria, dopo aver vinto i playoff del Girone F di Seconda Categoria. Dopo l’arrivo in panchina di mister Breveglieri e gli acquisti già annunciati di Boccher e Veronesi, la società della Bassa modenese ha, infatti, reso noti altri due colpi: si tratta di Alberto Grandi e David Gualdi.

Diversi colpi già annunciati anche dalla ambiziosa Mirandolese, che riparte da mister Paolo Rampani in vista della prossima stagione. Già resi noti gli arrivi di Luca Chiaramonte, difensore centrale proveniente dal Quistello, Luca Brondolin, lo scorso anno al San Felice, in Promozione, Alessandro Muracchini, difensore ex Quarantolese, e, colpo molto importante per la categoria, Matteo Cavicchioli, anch’egli proveniente dalla società di Quarantoli

Pioggia di conferme, invece, in casa Rivara, sulla cui panchina Bergamaschi ha sostituito Pignatti, passato alla Sanmartinese. Ben 22 i calciatori che vestiranno ancora biancorosso:

PORTIERI:

Pivanti Danny

Pratissoli Andrea

DIFENSORI Barbieri Michele Braghiroli Davide Goldoni Andrea Luppi Michele Morselli Lorenzo Quarta Riccardo Vancini Giacomo Veronesi Francesco

CENTROCAMPISTI Lozano T. Maxi Paganelli Riccardo Sala Simone Tassinari Francesco Vacchi Simone

ATTACCANTI Golinelli Mirko Luppi Riccardo Pradella Michele Vacchi Manuele Vandelli Riccardo Vanzini Riccardo Vuksani Ameliano

A queste conferme, in casa Rivara si aggiunge, per il momento, l’arrivo dalla Vis San Prospero dell’attaccante Federico Daniele.

Per quanto riguarda, invece, la Sanmartiese, conferme per il pacchetto portieri, formato da Martinelli, Paganelli e Bonfatti, per il capitano Negrelli, Fontana e Barbieri, oltre che per Marangoni, Cerchi e Zavatti. In entrata, arrivano dalla Mirandolese il difensore centrale classe ‘95 Marco Bavieri, il centrocampista centrale classe ‘95 Pasquale Romano e l’attaccante esterno classe ‘97 Nicolò Ruosi, mentre sono stati annunciati anche gli innesti dell’attaccante classe ‘96 in arrivo dalla Solarese Andrea Donato e dell’attaccante esterno classe ‘01 ex Quarantolese e Riese (Promozione) Amin Khald.

Terza Categoria

Tre nuovi innesti per il Concordia, che riparte da mister Massimo Bini: si tratta di Matteo Rinieri, classe ’92, esperto difensore centrale proveniente dalla Solarese, di Marco Mantovani, portiere classe ’94 l’anno scorso al Medolla, e di Simone Regattieri, classe ’94, bandiera storica che fa ritorno in biancoazzurro dopo alcuni anni.

