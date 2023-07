Calcio, mercato dilettanti: Stabile alla Mirandolese, Sabbatini e Cotti al Ravarino, Ghiselli al Concordia

di Simone Guandalini E' giunto ormai alle battute finali il calciomercato dei dilettanti in vista della stagione 2023-2024. Dopo i colpi delle scorse settimane , negli ultimi giorni le formazioni della Bassa modenese hanno perfezionato gli organici, puntellando le rose con nuovi innesti ed annunciando alcune riconferme. Partendo dall'Eccellenza, tra le fila de, svolgeranno la preparazione estiva insieme alla prima squadra Filippo Martinello, Giacomo Bevini e Ayman Chatoui, provenienti dal settore giovanile granata. In Prima Categoria, invece, altri due colpi in casa: vestiranno la maglia biancoazzurra nella prossima stagione anche il centrocampista(classe 2005), proveniente dal Persiceto 85, e il difensore(classe '99), che vanta trascorsi importanti in categorie superiori con le maglie di Anzolavino e Zola Predosa. In Seconda Categoria, triplo colpo per la: si tratta dei due gemelli, rispettivamente centrocampista e difensore provenienti dalla Poggese, e del bomber(attaccante classe 2000) che ha scelto Mirandola dopo le orttime stagioni in maglia United Carpi, culminate con la promozione. La, invece, conferma il centrocampista classe 2005 Simone Farinazzo. In Terza Categoria, infine, attivo il, che ha annunciato l'innesto nella rosa per il prossimo campionato di Alessandro Ghiselli, mezzala classe '91, con un passato da trequartista, reduce dalla vittoria dei playoff del Girone F di Seconda Categoria tra le fila del Medolla.