Campionato Italiano Supermoto, 2° posto di giornata per Malone del team FRT Racing 2 di Finale Emilia

‘’Ortona ci ha regalato soddisfazioni con Benvenuti che mantiene la tabella rossa di leader e Diodato in crescita. Nella SM4 Malone è riuscito nonostante il dolore al polso a conquistare un secondo posto di giornata. Peccato per Giacobbe poteva fare bene anche in gara due’’- commenta cosi la Team Principal di FRT Racing 2, Gilda Benazzi.

FINALE EMILIA - Domenica 2 luglio il circus del Campionato Italiano Supermoto si è spostato nella splendida cornice del Circuito Internazionale d’Abruzzo ad Ortona (CH). Weekend molto impegnativo per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia: durante le qualifiche del sabato, Malone e Cilla sono stati vittime di una caduta che purtroppo ha messo fuori gioco proprio Guido Cilla, che non ha potuto disputare le gare. Nelle qualifiche della SM4, Marco Malone #52 ha fermato il cronometro sul terzo tempo mentre Matteo Giacobbe #41 sul decimo tempo. In gara uno, Malone è scattato bene e ha chiuso la gara mantenendo la terza posizione; buona prestazione di Matteo Giacobbe che ha chiuso in ottava posizione. Nella seconda manche, Malone è scattato in seconda posizione ma la gara è stata interrotta per una caduta dove è stato coinvolto uno sfortunato Matteo Giacobbe, costretto al ritiro. Alla ripartenza, Malone è scattato nuovamente secondo e ha mantenuto la posizione fino alla fine della gara guadagnando cosi il secondo posto assoluto di giornata.Nella SM Junior Andrea Benvenuti #263 impone subito la sua leadership: dopo la conquista della superpole Biting nelle qualifiche, Benvenuti fa sue entrambe le manches. Buona anche la prestazione di Michael Diodato #2 che dopo un quarto e un quinto posto nelle rispettive gare ha conquistato un terzo posto di giornata a pari punti con Andreotti.Il Campionato Italiano si prende ora una lunga vacanza prima dell’ultima doppia tappa a Viterbo prevista per sabato 2 e domenica 3 settembre.