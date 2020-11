Il Comune di Novi sui platani di XXII Aprile: “Nessuna potatura selvaggia”

NOVI DI MODENA – Nota del Comune di Novi di Modena sull’abbattimento dei platani di via XXII Aprile a Novi: la riportiamo in forma integrale.

In data 16 novembre abbiamo ricevuto una comunicazione, ripresa dai giornali locali, ad oggetto “No all’abbattimento dei platani di via XXII Aprile a Novi”, da parte delle associazioni Legambiente Terre d’Argine, Lipu Carpi e WWF Emilia Centrale.

In risposta a tale comunicazione, abbiamo inviato una mail alle associazioni che l’hanno sottoscritta, dove viene ribadita la grande importanza che questa Amministrazione riconosce ai temi del verde pubblico e delle alberature, sia in termini di arredo urbano che di qualità dell’aria. Non a caso abbiamo piantumato oltre 1.500 alberi negli scorsi anni mentre, il giorno 21 Novembre in occasione della tradizionale giornata dell’Albero e nei mesi successivi, saranno messe a dimora ulteriori 1.460 specie forestali arbustive e arboree in collaborazione con il Circolo Naturalistico.

Questo per ribadire, con fatti e non solo parole, il valore che diamo ad ogni singolo albero prersente sul territorio comunale.



Entrando nello specifico della richiesta abbiamo rimarcato, con alcuni stralci del comunicato stampa già pubblicato sul sito comunale dal 3 novembre e ripreso da più giornali locali, alcune comunicazioni del Sindaco Enrico Diacci.

“….. i lavori saranno realizzati solo a seguito di una perizia, non solo visiva ma anche laboratoriale, svolta da un tecnico specialista, che inizierà nelle prossime settimane. Questo studio non è rivolto solo ai platani di viale XXII Aprile ma comprende tutte quelle aree verdi che sono considerate a rischio, non solo a Novi ma anche a Rovereto e S.Antonio. Una volta raccolti gli esiti complessivi avremo una fotografia chiara, che ci consentirà di avere un quadro più definito della situazione. Per la Giunta è sempre stato sottinteso che tali risultati andassero condivisi con i cittadini, in particolar modo con quelli delle vie interessate, come, del resto, fatto finora”.



E ancora.

“Dico questo perché dal punto di vista di un cittadino potrebbe essere fondato un intervento che, con particolari metodi di potatura a grande altezza, consentisse ai platani di tirare avanti ancora qualche anno. Sicuramente lo verificheremo con il nostro tecnico. Intanto aspettiamo i dati e poi faremo tutte le valutazioni del caso, confrontandoci con la cittadinanza”.



Nell’invitare quindi le scriventi associazioni a leggere il comunicato in questione, approfittiamo per rimarcare che nessuna potatura selvaggia è in atto, né tantomeno abbiamo intenzione di procedere, come Amministrazione, senza tenere conto dell’impatto che un’eventuale sostituzione di alcune alberature possa avere sul paese e sui suoi cittadini. Sono in atto le verifiche visive. Poi passeremo agli esami in laboratorio. Solo allora avremo dati concreti ed empirici su cui prendere decisioni e confrontarci con i cittadini, nella convinzione e speranza che la protesta non debba mai diventare più importante del motivo che la fonda.