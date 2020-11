Novi di Modena, abbattimento platani via XXII aprile

NOVI DI MODENA – Domenica 29 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, il comitato contro l’abbattimento dei platani di via XXII Aprile ha manifestato nella via appendendo foto simboliche a ciascun albero, per protestare contro la delibera del consiglio comunale che ha deciso l’abbattimento nonostante una perizia abbia certificato che tutte le piante sono sane e non pericolose.

LEGGI ANCHE

Novi, il monito della cittadinanza al Comune: “Nessuno tocchi i platani di Via XXII Aprile!”

Deciso il taglio dei platani di viale XXII Aprile. Sabato flashmob di protesta

Via i platani dal viale di Novi, il sindaco: “Non è una strage, ma necessità di avere aree verdi più sicure”

Circolo Naturalistico Novese sul taglio piante viale XXII aprile a Novi

Novi di Modena, il viale alberato “condannato” nelle foto di Matteo Buzzi

Novi, iniziano i saggi sui platani di viale XXII Aprile che saranno tagliati

Il Comune di Novi sui platani di XXII Aprile: “Nessuna potatura selvaggia”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017