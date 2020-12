Rottura argine del fiume Panaro a Castelfranco Emilia

Rottura argine destro del fiume Panaro a Castelfranco Emilia. Lo rende noto il Comune di Castelfranco Emilia,mentre i Vigili del Fuoco fanno sapere che c’è una evacuazione in corso di diverse abitazioni in zona Gaggio. La zona agricola di Gaggio è allagata. Gli abitanti vengono divisi nelle tre aree di accoglienza allestite presso il palazzetto dello sport, la palestra delle scuole e la palestra di via Andrea Costa. Evacuate finora una ventina di famiglie.

Attesi due-quattro elicotteri di Marina Militare e Protezione Civile nelle zone di Gaggio e Villa Sorra per aiutare nell’evacuazione.

LE IMMAGINI

Il Comune: ATTENZIONE Rottura dell’argine del Panaro che ha prodotto una copiosa fuoriuscita d’acqua. Via Tronco, Via Viazza sono sott’acqua. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile per assistere la popolazione. AIPO sta intervenendo sull’argine Seguono aggornamenti

