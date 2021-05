Medolla l’azienda Menù sigla una partnership con Gramm

MEDOLLA – Il settore ricettivo è uno dei comparti che ha maggiormente sofferto le conseguenze portate dalla pandemia di Coronavirus, ma è anche uno dei fiori all’occhiello del Paese sul quale investire per una rapida ripresa economica. Proprio in quest’ottica, l’azienda medollese Menù ha siglato una partnership con Gramm che, oltre a rendere più completo il servizio dell’azienda nel settore alberghi, ne conferma l’impegno e la volontà di diventare un punto di riferimento per il comparto ricettivo offrendo esperienza, competenza e qualità.

Il nuovo accordo, unico nel suo genere per il mercato italiano, è nato tra due dei più rinomati brand italiani del fuoricasa, si legge nel comunicato stampa che ufficializza la partnership: Menù, storico brand di Medolla, leader nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale i cui prodotti sono apprezzati da chef, pizzaioli, ristoratori e gastronomi di tutta Italia e Gramm, con quasi un secolo di storia alle spalle, è oggi sinonimo di prima colazione e offre ai professionisti dell’accoglienza i migliori prodotti sia per gusti italiani che internazionali. La partnership nasce proprio con l’obiettivo di unire le due specifiche expertise – cucina e sala/prima colazione – per presentarsi con una gamma completa in grado di soddisfare qualsiasi necessità di consumo del mondo dell’hotellerie.

“Crediamo che il valore si costruisca lavorando insieme e la partnership con Gramm ne è un grande esempio” afferma Romolo Barbieri, amministratore delegato di Menù. “Con questa collaborazione ci poniamo l’obiettivo di offrire un nuovo servizio agli operatori dell’accoglienza che per la prima volta hanno la possibilità di avere a disposizione la più completa gamma di prodotti da sala e cucina attraverso un solo interlocutore, permettendoci così di diventare un partner strategico per tutti gli operatori del settore”. Aggiunge Werner Gramm, Presidente della Gramm SpA: “Grazie alla vasta rete vendita congiunta, il nuovo servizio sarà in grado di raggiungere qualsiasi parte d’Italia, isole comprese, garantendo anche una diminuzione del delivery timing proprio in virtù della struttura capillarizzata. Non solo, la forza vendita messa in campo, costituita da professionisti di esperienza, sarà in grado di offrire tante nuove soluzioni e una mirata consulenza per le colazioni a tutti gli operatori.”

