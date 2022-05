Finale Emilia, nulla osta dalla Regione: via libera ai lavori di ripristino del ponte Vecchio

FINALE EMILIA – Arrivati gli ultimi nulla osta da parte della Regione Emilia Romagna, via libera definitivo ai lavori di ripristino del ponte Vecchio a Finale Emilia. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale finalese, che spiega che le integrazioni e gli elaborati richiesti dalla struttura regionale, inviati nei mesi di febbraio e aprile 2022, hanno dato la conferma della congruità del progetto e consentito il rilascio dell’autorizzazione sismica. Tutto ciò – continua l’Amministrazione – permette di poter procedere con il bando di gara per l’individuazione della ditta per l’esecuzione dei lavori attesi ormai da troppo tempo.

