Mirandola, ripristinato il memoriale del sisma vandalizzato lo scorso agosto

MIRANDOLA – L’Amministrazione Comunale di Mirandola rende noto il completo ripristino del memoriale, realizzato sulla facciata esterna del cantiere del Teatro in Piazza della Costituente, in ricordo delle vittime del Sisma che colpì il territorio della Bassa modenese nel 2012. Un atto – spiega l’Amministrazione comunale mirandolese – eseguito con la massima solerzia, reso necessario dopo l’atto vandalico dello scorso agosto ad opera dell’ex segretario dei Giovani Democratici della Bassa modenese, Marouan Satte, che ha visto impegnati gli operatori dell’Ufficio Tecnico manutenzioni del Comune di Mirandola nella riaffissione dei fiori di carta realizzati dagli studenti delle Scuole Medie Montanari. Il sindaco Alberto Greco si è recato presso il memoriale per seguire la chiusura dei lavori e la riconsegna dell’opera alla città.

