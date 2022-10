Mirandola, Bellco riduce i dipendenti? Possibile ricollocamento per 40 lavoratori

MIRANDOLA – La voce circola da qualche tempo: come riporta anche la “Gazzetta di Modena”, l‘azienda Bellco di Mirandola, parte del gruppo Medtronic e attiva nel settore del biomedicale, starebbe pensando ad una “riorganizzazione”, che prevederebbe una riduzione dei dipendenti: sarebbero una quarantina i lavoratori a rischio ricollocamento in altre aziende del gruppo e, in particolare, si tratterebbe per lo più di lavoratori interinali. Siamo ancora, comunque, alla fase delle voci: non è, dunque, partita una vera e propria trattativa con i sindacati di riferimento, trattativa che, però, potrebbe iniziare già nei prossimi giorni, proprio in corrispondenza con le celebrazioni dei 50 anni di attività della Bellco, che si svolgeranno sabato prossimo nell’area dello stabilimento mirandolese.

