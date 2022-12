Nonantola, due anni fa l’alluvione causata dalla rottura di un tratto dell’argine del Panaro

“Ci sono anniversari che non si dimenticano. Due anni fa, la mattina del 6 dicembre, un tratto dell’argine destro del fiume Panaro tra Gaggio e Bagazzano (tra Castelfranco Emilia e Nonantola), crollò. I tecnici del Burana furono chiamati in affiancamento all’Agenzia Interregionale per il fiume Po #AIPO (Ente che gestisce i fiumi tra cui il Panaro) e Protezione Civile per la gestione dell’emergenza e per il monitoraggio dei punti critici nel territorio. Diversi cantieri in corso in quei giorni vennero travolti, la forza dell’acqua trascinò con sé di tutto: il Consorzio registrò oltre 2 milioni e quattrocentomila euro di danni alla rete dei canali di bonifica. Grazie a diverse manovre idrauliche, quasi 15 milioni di metri cubi di acqua (tra pompaggi e gravità) vennero reindirizzati nuovamente in Panaro verso il territorio più basso del comprensorio. Tali operazioni risultarono fondamentali per allontanare le acque il più rapidamente possibile e salvare altri centri dall’allagamento”.