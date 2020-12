Salvati dai Carabinieri durante l’alluvione, le storie

Consegna di acqua in bottiglia a una signora di 80 anni rimasta bloccata in casa senza luce e senza acqua, e due ragazzine di 14 anni messe in salvo dopo che erano rimaste bloccate nell’abitazione. I mezzi in dotazione al Reggimento Carabinieri hanno potuto raggiungere le zone ancora non raggiungibili dai normali mezzi, portando aiuto ed assistenza a diverse persone ancora bloccate dalle acque. Sono gli ultimi interventi dei Carabinieri a Nonantola, dove stanno dando un importante contributo all’assistenza alla popolazione durante l’alluvione e sono anche occupati in servizi di vigilanza antisciacallaggio.

Lunedì mattina c’è stata la visita del generale Davide Angrisani, comandante della legione Carabinieri Emilia Romagna, ai reparti dell’Arma impegnati nelle attività di protezione civile nella provincia di Modena.

Il comandante ha fatto visita ai Carabinieri impegnati nelle attività di protezione civile nella provincia di Modena. Dopo aver incontrato i Carabinieri della stazione di Nonantola ed essersi intrattenuto con loro complimentandosi con il comandante della stazione, con i militari presenti, compreso il personale del 5° reggimento Carabinieri Emilia-Romagna di Bologna, giunto in supporto, per l’impegno profuso in questi delicatissimi momenti, a tutela delle popolazioni colpite dalla calamità.

Ha poi fatto visita al Centro Operativo Comunale di protezione Civile di Nonantola dove ha potuto verificare la situazione in atto e le misure messe in campo, poi presso il Centro Coordinamento Soccorsi della Protezione Civile di Marzaglia (Modena), dove è stato ricevuto dal capo di gabinetto della Prefettura Patrizia De Angelis e dal responsabile della Protezione Civile con i quali ha effettuato un briefing operativo sulle attività in atto nella provincia di Modena.

L’Arma ha impegnato oltre 200 Carabinieri della linea territoriale, 40 Carabinieri del 5° Reggimento Emilia Romagna e del Reggimento Carabinieri di Mestre, giunti in supporto e 20 Carabinieri Forestali del Comando Gruppo di Modena. Ad integrare il dispositivo anche il supporto aereo del 13° Elinucleo di Forlì, con sorvoli di ricognizione e vigilanza degli argini dei fiumi.

