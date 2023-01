Bomporto, a Solara secondo appuntamento con “La Giunta incontra”

BOMPORTO – Una serata di condivisione per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che attendono il territorio bomportese. Domani, mercoledì 1 febbraio, alle ore 21, presso la Polisportiva Solarese, è in programma il secondo appuntamento dell’iniziativa “La Giunta incontra”, voluta dalla sindaca di Bomporto Tania Meschiari e dalla Giunta da lei guidata per stimolare il coinvolgimento diretto e la partecipazione dei cittadini su varie tematiche che riguardano la comunità.

“Nel corso dell’incontro – spiega la sindaca di Bomporto Tania Meschiari – si parlerà di diverse tematiche, dal verde alla manutenzione. Porteremo all’attenzione anche l’opportunità di istituire uno spazio civico a disposizione della comunità, una sorta di sportello d’ascolto per consentire ai cittadini di partecipare segnalando criticità e proponendo nuove idee”.

L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri “La Giunta incontra”, organizzati nei centri di Bomporto, Solara e Sorbara. Il terzo, e ultimo, è in calendario giovedì 9 febbraio alle 21 alla sala civica Tornacanale di Bomporto.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017