Aimag, Costi (Pd): “Piena coerenza con la posizione del Pd della Bassa, centrodestra ha indebolito il territorio”

La consigliera regionale del Pd Palma Costi risponde alle dichiarazioni di Marco Donnarumma, capogruppo e segretario Lega Mirandola, in merito alla vicenda Aimag:

"Se i problemi si risolvessero con le roboanti sparate sui giornali come fanno gli esponenti della Lega di Mirandola, tutti i temi elencati da Donnarumma non esisterebbero. Purtroppo la realtà è più complicata e dimenticano che loro ed il centro destra sono uno dei problemi del nostro territorio. L‘uscita unilaterale ed arrogante di Mirandola dall’Unione ha indebolito la presenza istituzionale della Bassa Modenese, e la possibilità di contare nei tavoli istituzionali e di essere parte autorevole.

Anche nella vicenda Aimag una Unione dei Comuni forte e coesa avrebbe aiutato. Ma capisco che è più facile attribuire ad un sola parte tutte le colpe, con gli occhi alle prossime elezioni, sorvolando il voto di Novi di Modena, il cui Sindaco era candidato alla Presidenza della Provincia per il Centro Destra. Stia tranquillo il Consigliere Donnarumma che io ho sostenuto in tutte le sedi le posizioni del Partito Democratico della Bassa quindi il suo tentativo di addebitarmi responsabilità non ha fondamento. Poi veda di non stravolgere la dinamica dei fatti: non sono stati i Sindaci di Sinistra a seguire Mirandola ma è accaduto il contrario, perché Golinelli, Segretario Provinciale della Lega, aveva approvato il documento di svendita di Aimag e solo l’intervento del PD di Mirandola ha rimesso in ordine le posizioni.