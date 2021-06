Veleno, racconto inedito di Trincia: “Stessa storia affrontata in modo opposto da due procure”

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il giornalista Pablo Trincia, autore del podcast e del libro “Veleno”, sul caso pedofili nella Bassa modenese, torna su quei temi con un racconto inedito attraverso il quale vuole mettere in evidenza come due diverse procure, quella di Modena e quella di Mantova, abbiano affrontato il caso “Diavoli della Bassa”. Di seguito il contenuto del post di Trincia:

“Oggi vi racconto un particolare di questa storia di cui non ho mai parlato. Ne sono venuto a conoscenza dopo la pubblicazione del libro. E’ una storia che fa impressione, perché fa davvero capire quanto il destino possa dipendere dal caso.

Come sapete, quando Davide (“Dario”, “bambino zero”) fu allontanato dalla famiglia naturale e da quella di Oddina a Massa Finalese, fece dei racconti di abusi e riti nei cimiteri alla nuova madre affidataria e alla Dottoressa Valeria Donati, giovane psicologa dell’ASL di Mirandola (Modena).

Da lì la Procura di Modena attraverso i Pubblici Ministeri Claudiani e Marzella avviò le indagini e sostenne con vigore la colpevolezza delle famiglie e delle persone coinvolte. Una storia che già conosciamo. Davide in quel periodo viveva però con la famiglia affidataria in un’altra provincia, quella di Mantova – precisamente a Pegognaga – e i suoi racconti nel frattempo si erano allargati non solo alle famiglie di Massa Finalese e Mirandola (caso Veleno), bensì anche a persone di Pegognaga e della provincia di Mantova che non avevano nulla a che vedere col caso Veleno. I pedofili satanisti, stando a quello che secondo la mamma affidataria lui raccontava a casa, si nascondevano anche lì, a Pegognaga e dintorni. E così, parallelamente, anche la Procura di Mantova aveva fatto delle proprie indagini.

Il Pubblico Ministero di Mantova, Marco Martani, aveva chiesto e ottenuto che molte persone fossero intercettate, aveva avviato pedinamenti e un giorno aveva addirittura fatto portare i bambini della classe elementare di Davide in commissariato per essere sentiti. Ma non trovò riscontri di alcun tipo. E quindi decise che quella storia non stava in piedi. In un documento del 20 settembre del 2000 che ho qui davanti a me, aveva chiesto che il caso fosse archiviato, affermando che il bambino poteva aver subito l’influenza della madre affidataria e della psicologa Dottoressa Donati e indicato come pedofili e satanisti persone che in realtà non avevano fatto nulla. Caso chiuso.

Ecco come due Procure diverse hanno affrontato la stessa storia e i racconti dello stesso bambino: in modo diametralmente opposto. A Modena sono partiti 5 processi (tre e mezzo dei quali si sono chiusi con assoluzioni) che hanno generato un enorme buco nero. A Mantova tutto è finito in qualche scartoffia presto archiviata e dimenticata. Destini”.