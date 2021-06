“Abusi sessuali accertati da periti medici”, Valeria Donati interviene dopo l’intervista al “bambino zero”

MIRANDOLA – Attraverso un comunicato stampa diffuso tramite l’avvocato Vittorio Lugli, la psicologa Valeria Donati interviene a proposito dell’intervista rilasciata a Repubblica dal cosiddetto “bambino zero”, le cui dichiarazioni diedero il via all’inchiesta sulla pedofilia nella Bassa Modenese, quando a fine anni Novanta 16 bambini vennero tolti d’imperio alle loro famiglie. Degli adulti, alcuni furono condannati, molti altri vennero assolti. Dei bambini, nessuno fece mai più ritorno a casa. Di seguito, il comunicato stampa:

“Scrivo la presente in nome e per conto della dott.ssa Valeria Donati di Mirandola e con riferimento all’articolo apparso il 14 giugno 2021 su “La Repubblica” dal titolo “Veleno, parla il “bambino zero”: “Erano tutte bugie, fui costretto a inventare gli abusi sessuali“

Fermo restando il diritto di ogni persona di potersi esprimere e raccontare quello che pensa, si ritiene opportuno, a tutela della onorabilità e dignità della dott.ssa Donati, fare le seguenti precisazioni che, si chiede ai sensi di legge, siano tenute nella corretta considerazione, anche per evitare confusione (voluta o no, non sta allo scrivente dirlo).

La dott.ssa Donati non è MAI stata consulente del PM (o di altre parti processuali) nelle vicende della Bassa Modenese, ma è stata, al pari di tanti altri soggetti (come dà atto la sentenza della Corte di Appello di Ancona – allegata e di cui si dirà oltre – nella diffusa motivazione) una testimone nei vari processi.

stata consulente del PM (o di altre parti processuali) nelle vicende della Bassa Modenese, ma è stata, al pari di tanti altri soggetti (come dà atto la sentenza della Corte di Appello di Ancona – allegata e di cui si dirà oltre – nella diffusa motivazione) una testimone nei vari processi. Gli abusi sessuali a danno dei vari minori (11 complessivamente) sono stati accertati giudizialmente dai periti medici nominati dal Tribunale o dalla Procura, così come l’attendibilità dei minori a rendere idonea testimonianza è stata ritenuta sussistente – non da Valeria Donati – ma dai vari periti nominati in sede di indicente probatorio dal Tribunale.

Nessuna censura circa le metodologie utilizzate allora dalla dott.ssa Donati, e dai servizi sociali di Mirandola, è stata mai riscontrata o certificata: nessuna responsabilità professionale per dolo, negligenza o altro è mai stata riconosciuta in capo alla Donati né in sede penale, né in sede civile, nonostante tutti i proclami sempre sbandierati.

La dott.ssa Valeria Donati non ha mai prestato attività per il comune di Bibbiano e non ha alcun coinvolgimento con la vicenda Bibbiano.

La dott.ssa Valeria Donati non ha MAI avuto rapporti con la Hansel e Gretel di Claudio Foti e non ha MAI collaborato con Claudio Foti.

La Corte di Appello Penale di Ancona con sentenza dell’ ottobre 2020 (allegata) ha respinto per l’ennesima volta la richiesta di revisione della sentenza che ha condannato vari imputati per pedofilia e ha ritenuto, tra le altre cose, Davide Galliera vittima di abusi sessuali (accertati da medici legali e sulla cui attendibilità si era espresso il perito del GIP).

Nella sentenza ultima, la Corte di Ancona dedica una piccola parte anche a Valeria Donati per la quale evidenzia che “essere giovani” non significa essere inesperti e non evidenzia alcuna censura circa l’operato della medesima.

Si allega alla presente la copia della Sentenza della Corte di Appello di Ancona e uno schema / riassunto dei tre processi del così detto filone “pedofili della bassa modenese”.

Quanto sopra per meglio comprendere la complessità delle vicende e del fatto che Valeria Donati è stata solo uno dei numerosi testimoni tra i tanti, insieme ad altri colleghi psicologi, assistenti sociali, docenti, medici e altri.

Oggi Davide è libero di esprimere quello che pensa, ma i riscontri fisici e tutti gli accertamenti svolti in allora hanno portato alle pesanti condanne definitive per 11 imputati.

E nonostante tutte le richieste di revisione i condannati in via definitiva – perché di questo si tratta – rimangono tali per i fatti accertati.

Da ultimo si diffida formalmente ad ascrivere alla dott.ssa Donati condotte e/o comportamenti falsi, non accertati, esclusi dalle varie sentenze sia penali che civili, accostamenti a vicende come Bibbiano, che possano ledere l’onorabilità, la dignità e la persona di questa professionista che si è limitata a fare il proprio mestiere in un contesto di sofferenze e degradi sociali.

Si confida che la serietà del mestiere di giornalista, unitamente a quanto indicato nel codice etico adottato, porti a rivedere con maggior cautela questi temi, così dolorosi e così complessi”.