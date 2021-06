Intervista shock al “bambino zero” di “Veleno”: “Ho inventato tutti gli abusi, non era vero niente”

FINALE EMILIA – “Ho inventato tutti gli abusi, non era vero niente“. Parla, in un’intervista shock a Repubblica, il cosiddetto “bambino zero” le cui dichiarazioni diedero il via alla drammatica inchiesta sulla pedofilia nella Bassa Modenese, quando a fine anni Novanta 16 bambini vennero tolti d’imperio alle loro famiglie. Degli adulti, alcuni furono condannati, molti altri vennero assolti. Dei bambini, nessuno fece mai più ritorno a casa perché vennero adottati.

Il “bambino zero” Dario – così era stato ribattezzato nell’inchiesta Veleno che ha ricostruito i fatti della Bassa – si chiama Davide Tonelli, aveva 7 anni e viveva a Finale Emilia quando cominciò a raccontare di abusi e violenze, atti sadici ispirati dal Demoni, bambini costretti a uccidere altri bambini. Diceva nomi – racconta ora – a caso, inventati sul momento. Venne preso molto sul serio.

Oggi, a 31 anni, Davide riesce a parlare del suo passato coi giornalisti.

Davide, che proveniva da una famiglia con gravi problemi economici, era stato affidato dai servizi sociali di Mirandola a una famiglia della zona. Ma spesso il bambino tornava – come prevedeva la prassi – dalla sua famiglia naturale. “Un giorno vidi che la mia mamma naturale molto triste – racconta – e quando tornai nella casa della mia famiglia affidataria ero cupo anche io. La donna che poi divenne la mia madre adottiva si convinse che venivo maltrattato dai miei genitori naturali. E così iniziarono i colloqui con i servizi sociali. Mi tenevano anche 8 ore. La psicologa e gli assistenti sociali mi martellavano fino a quando non dicevo quello che volevano sentirsi dire. Io avevo anche paura che, se non li avessi accontentati, sarei stato abbandonato dalla mia nuova famiglia, e così inventai. Inventai tutto. Abusi e cimiteri, violenze e riti satanici. Ora ho trovato finalmente il coraggio di dire la verità”.

