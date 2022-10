San Felice, fiocco azzurro a Mediplants: è nato il piccolo alpaca Pedro

SAN FELICE SUL PANARO – Fiocco azzurro a Mediplants di San Felice sul Panaro per la nascita del piccolo alpaca Pedro. Finalmente, dopo 12 mesi di gravidanza, mamma Isabella ha dato alla luce il piccolo: felicitazioni anche al papà Togo. Quello avvenuto a San Felice è un evento raro, in quanto gli alpaca in cattività difficilmente riescono a riprodursi.

