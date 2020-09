Discarica di Finale e la decisione della Cassazione, l’Osservatorio dei cittadini: “Sconcertante”

FINALE EMILIA – Viene definita “sconcertante” la decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito come sia sproporzionato e vessatorio il sequestro della discarica di Finale Emilia da parte della Procura di Modena, parere espresso al ricorso della società proprietaria, Feronia.

A parlare è l’Osservatorio dei cittadini “Ora tocca noi”, che scrive:

l provvedimento preso dalla Corte di Cassazione di accogliere il

ricorso di Feronia contro la decisione del Tribunale del Riesame di

Modena di mantenere i sigilli posti alla discarica di Finale Emilia a

dicembre 2019 dai Carabinieri Forestali, è sconcertante e

inaccettabile. Le indagini preliminari portate avanti in questi anni

dal

PM Marco Niccolini sulla discarica di Finale Emilia, hanno fatto

emergere una sequela di reati molto gravi che vanno dallabuso di

ufficio ai reati ambientali e ci si chiede come la Corte di Cassazione abbia

potuto avere un simile atteggiamento alla luce del fatto che il

sequestro preventivo rappresenta una misura precauzionale adottata dal

Tribunale del Riesame di Modena per evitare che ci potesse essere

inquinamento delle prove.

Come detto sono tante le illegalità che emergono dalle indagini del PM

Niccolini a cominciare dal fatto che lincarico per la gestione della

discarica sarebbe stato affidato a Feronia senza alcuna gara, al fine

di

procurare un ingiusto profitto alla società e ottenere più rifiuti da

smaltire. Non solo, ma i monitoraggi effettuati tra aprile e agosto

2019

hanno dimostrato come vi fosse stato un superamento delle

concentrazioni

dei valori della soglia di contaminazione. A fronte di questa

gravissima

situazione con evidente pericolo per la salute pubblica, i due

dirigenti

Arpae indagati avrebbero omesso di inviare a Regione e Comune gli esiti

degli accertamenti da cui risultavano superamenti continui dei valori.

Ci sono una decina di indagati a vario titolo per abuso dufficio, falso

ideologico, rifiuto di atti dufficio e gravi reati di natura

ambientale.

Il fatto poi che i dieci indagati siano riconducibili a più enti

coinvolti tra cui il Comune di Finale Emilia, la società Feronia, la

Provincia di Modena e Arpae nei distretti di Carpi e Modena, fa

emergere

un quadro di insieme molto inquietante.

Mi pare che ce ne sia abbastanza per capire che il sequestro preventivo

della discarica sia un atto fondamentale, non dimenticando anche che il

sito è potenzialmente contaminato ed in questo senso il sequestro di

tutta larea assume ancora maggiore rilievo.

Sotto la discarica di Finale Emilia le falde hanno un grado di

inquinamento che rappresenta un serio e concreto rischio cancerogeno.

L ordinanza di sequestro preventivo della discarica è essenziale anche

per il pericolo di aggravamento dei reati ambientali.

Auspichiamo che il Tribunale del Riesame di Modena si pronunci nel

riconfermare il sequestro preventivo della discarica di Finale Emilia

cosi come richiesto dalla Procura della Repubblica di Modena nel

dicembre 2019.

I cittadini di Finale Emilia e di tutta la Bassa Modenese chiedono

Giustizia e Verità!

Maurizio Poletti ( Portavoce del Comitato Osservatorio civico

“Ora tocca a noi”)