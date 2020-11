Novi, Noi Lista Civica: “Evitare strumentalizzazioni sui platani di viale XXII Aprile”

NOVI DI MODENA – L’Associazione Noi Lista Civica di Novi ha diramato una nota e ha deciso la distribuzione di un volantino per spiegare la situazione dell’abbattimento dei platani di viale XXII Aprile a Novi. Riportiamo in forma integrale:

In seguito ad alcuni articoli di stampa, usciti ieri ed oggi, che non rappresentano la realtà dell’attuale situazione, la nostra Associazione ritiene indispensabile ripristinare la corretta e verificabile realtà attuale oltre a ribadire ancora una volta la reale volontà dell’amministrazione e il processo di decisione che si sta seguendo in merito al progetto in oggetto.

Auspichiamo che, nell’interesse pubblico, si voglia riportare la reale situazione in modo da evitare strumentalizzazioni e rappresentazioni non veritiere della realtà dei fatti in itinere e degli obiettivi del progetto in oggetto.

In allegato vi inviamo il comunicato che sotto forma di manifesto/ volantino verrà diffuso su tutto il territorio comunale. Auspichiamo che ci sia la disponibilità e la volontà da parte di tutti di ripristinare le corrette posizioni in campo.

LE PIANTE DEL VIALE 22 APRILE E NON SOLO

l’Associazione NOI lista civica, nonostante le strumentalizzazioni , valuta positivamente il dibatito sul tema alberature, tenutosi giovedì scorso in Consiglio Comunale.

Ora, di fronte a certe menzogne, si deve denunciare un atteggiamento contraddittorio e inaccettabile del “comitato” di viale XXII aprile che, così come risulta, riportato da un organo di stampa locale, “sarebbe” in possesso di una perizia che attesta la salubrità delle piante.

Lo diciamo per tre motivi:

1) Dal Consiglio Comunale è uscito in modo unanime che, prima di fare qualsiasi intervento sull’alberatura, si attende comunque il risultato della perizia che in questi giorni una ditta specializzata sta conducendo su tutta l’alberatura pubblica comunale, e non solo su quella di Viale XXII aprile, tale perizia sarà integrata con la valutazione del rischio delle piante stesse.

2)La perizia non è ancora conclusa, di conseguenza neppure l’Amministrazione ne è in possesso. Riteniamo provocatorio e strumentale l’atteggiamento di chi sbandiera fantomatiche perizie. Invitiamo a renderle pubbliche visto che se ne è parlato su organi di stampa.

3) Si continua volutamente a tralasciare, con una buona dose di irresponsabilità , come se fossero elementi secondari, i temi del rischio e delle responsabilità penali per chi gestisce il verde pubblico (vedi regolamento comunale e linee guida del Ministero del 2017). Non è sufficiente che una pianta sia sana, occorre sia valutata sicura secondo diverse classi di rischio dove si tiene conto: della sua collocazione, della stabilità, dell’altezza, della potatura passata e quella futura se possibile e delle eventuali capitozzature passate che possono averne compromesso definitivamente la stabilità e la sicurezza. Se si rientrasse nella classe massima di rischio, la pianta minaccerebbe la sicurezza pubblica e andrebbe abbattuta e sostituita e di tale eventualità potremmo a malincuore solamente prenderne atto.

All’inizio di questo processo ci potranno essere state anche delle incomprensioni , ora occorre riportare l’attenzione nel merito e sulla reale volontà di guardare al bene comune.

Per tutto questo chiediamo all’Amministrazione di prendere una forte e decisa posizione sul caso, portando avanti il progetto di riqualificazione in via 22 aprile e non solo, nel rispetto delle perizie e delle leggi attraverso un processo di coinvolgimento e di condivisione con i cittadini.