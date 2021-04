Serie sul caso pedofili nella Bassa, Comitato Voci Vere: “Non trae ispirazione dal libro ‘Veleno'”

FINALE EMILIA, MIRANDOLA – Il Comitato Voci Vere – Vittime della Bassa modenese, attraverso un comunicato stampa, è intervenuto sulla notizia della realizzazione di una serie di cinque puntate, visibile su Amazon Prime Video a partire da maggio, sul caso pedofili nella Bassa. In particolare, il Comitato Voci Vere smentisce il fatto che la serie, pur avendo lo stesso titolo, sarebbe ispirata al libro “Veleno”, pubblicato dal giornalista Pablo Trincia. Di seguito, il comunicato stampa di Voci Vere:

“Il 21 aprile è stata data la notizia dell’uscita del documentario, in cinque puntate, sulla nostra storia della Bassa Modenese prodotto da Amazon Prime Video con la collaborazione di FremantleMedia e diretto da Hugo Berkeley. E subito si è scatenata la propaganda di parte dei giornali che vuole attribuire il merito di questo lavoro al giornalista che ha scritto il libro “Veleno”. Non solo, negli articoli si continua a parlare dei condannati per pedofilia come “accusati”, dimenticando completamente la realtà giudiziaria, confermata anche recentemente dalle ormai note sentenze di Ancona.

Quanto asserito dai media sulla presunta ispirazione del documentario dal libro “Veleno” è completamente falso. Il documentario, al quale noi del comitato VOCI VERE abbiamo partecipato direttamente, come tante altre persone che scoprirete durante la visione, prende il nome dal libro solo per il fatto che la nostra vicenda, purtroppo, è diventata nota con questo nome e il produttore vuole con questo attrarre il maggior pubblico possibile .

D’altra parte se questa produzione fosse stata ispirata dal libro non avrebbero senso le testimonianze del Comitato VOCI VERE e di tanti altri personaggi finora inascoltati, e che nel libro “Veleno” non compaiono affatto. Finalmente la parola è stata data anche alle vere vittime e a tutti quelli che in un modo o nell’altro le hanno supportate”.