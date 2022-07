Ucman, approvata la delibera per il conferimento all’Asp dei nidi di Mirandola, Concordia, San Felice e San Prospero

CONCORDIA, MIRANDOLA, SAN FELICE, SAN PROSPERO – Il Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) ha approvato la delibera con cui si avvia la Convenzione per il conferimento temporaneo all’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (Asp) dei Comuni Modenesi Area Nord della gestione dei nidi di Concordia sulla Secchia, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero. La convenzione è stata approvata con la sola astensione della consigliera Lavinia Zavatti.

Soddisfatto il presidente dell’Unione Alberto Calciolari: «La parola ricorrente in questa lunga e travagliata vicenda è stata responsabilità; mi sento di poter tranquillamente affermare che responsabilità è guardare in faccia il bene comune. Si è deciso responsabilmente, appunto, di non cercare i facili consensi, ma di privilegiare l’interesse delle famiglie e dei bambini. Non posso che ringraziare i collaboratori e gli amministratori dell’Unione, che hanno reso possibile la definizione di una vicenda delicata, che si avvia a una soluzione condivisa e rispettosa delle necessità di tutti».