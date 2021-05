Caso pedofili della Bassa, dopo 25 anni il “bambino zero” riabbraccia i fratelli

FINALE EMILIA E MIRANDOLA- Nel 2019 la serie di podcast “Veleno” del giornalista Pablo Trincia ha riaperto, con un meticoloso lavoro di inchiesta a ritroso nel tempo, il caso delle accuse di pedofilia che ha coinvolto e stravolto i Comuni di Massa Finalese, San Felice e Mirandola.

Un podcast di otto puntate che è diventato prima un libro e poi una docu-serie su Amazon riscuotendo un tale clamore da far riaprire la vicenda anche nelle aule dei tribunali.

Partendo dal “bambino zero”, nella fiction chiamato con il nome fittizio Dario, il piccolo da cui partì l’inchiesta, il numero dei bambini allontanati dalle famiglie accusate di far parte di una setta di satanisti è salito a 16. I processi sono stati molto dolorosi, hanno diviso famiglie e comunità, c’è chi si è suicidato, c’è chi è morto di crepacuore da innocente. «Forse ho inventato tutto», dichiarò Davide tre anni fa.

Oggi, dopo 25 anni, il “bambino zero” ha un volto: a rivelarlo è lo stesso Pablo Trincia sui suoi social:

” Si chiama Davide. Alcuni mesi fa mi ha chiamato, dopo diversi anni di silenzio che erano seguiti al nostro unico incontro- scrive il giornalista- E’ un ragazzo fantastico. Sono fiero di poter dire che è un mio amico“.

E ha raccontato che finalmente ha riabbracciato i fratelli. Si legge sul Resto del Carlino:

Nel giorno del suo compleanno – il 16 maggio scorso – ha incontrato i suoi fratelli naturali Ivan, 45 anni, e Debora, 42, che non vedeva da 24 anni. Cioè da quando, bambino, venne allontanato da casa dai servizi sociali e affidato a un’altra famiglia nel Reggiano. «E’ stata una emozione fortissima. Papà e mamma purtroppo non ci sono più, ma almeno ho due fratelli, ed è stato bellissimo rivederli. Ora non ci lasceremo mai più».

(…)

Nel frattempo, in questi ultimi tre anni, a seguito della ricostruzione della vicenda e del suo effetto mediatico, quattro dei sedici bambini di allora hanno voluto riallacciare i rapporti con i familiari, con i genitori, nel frattempo prosciolti dalle accuse, e dopo anni di gogna giudiziaria. Le ferite emotive del distacco sono state sanate solo nei giorni scorsi da Galliera. Ma parzialmente. I suoi genitori, Romano e Adriana Galliera, infatti, vennero condannati e morirono a distanza di pochi anni, lei in carcere. Dopo Serena, Mary, Nik, oggi anche Davide, dato in affido a una famiglia dell’hinterland reggiano, ha potuto riannodare i legami affettivi.