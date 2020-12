Allerta rossa fiumi e viabilità, quel che c’è da sapere e quali sono i ponti aperti

AGGIORNAMENTO ORE 13 Aperto il ponte San Martino Secchia AGGIORNAMENTO ORE 9

Ha appena chiuso il ponte a Bondanello, e sono stati riaperti ponte Alto e ponte dell’Uccellino +++++++++++++++++++++++++++++

Allerta rossa fiumi e viabilità, quel che c’è da sapere e quali sono i ponti aperti. Lunedì 7 dicembre è attesa il colmo di piena del Secchia per cui rimangono chiusi praticamente tutti i ponti del modenese. Ha appena chiuso il ponte di Bondanello e sul Secchia restano aperti, al momento, il ponte di Sozzigalli a Soliera e il ponte di Quistello.

Per quanto riguarda il Panaro tutti i ponti sono aperti tranne Cà Bianca e ponte Vecchio a Finale

La viabilità a Modena

A Modena, con l’allerta Rossa diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per le piene che riguardano i fiumi Secchia e Panaro, in lento transito sul territorio dopo aver registrato i livelli massimi mai raggiunti negli ultimi anni, è rimasta chiusa anche per la notte tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre la via Emilia, tra la località Fossalta (via Caduti sul lavoro) e il ponte di Sant’Ambrogio. Chiusa al traffico anche la Nonantolana, dalla rotatoria con la tangenziale Rabin in direzione della provinciale 225 dove già nella mattina della domenica sono stati segnalati allagamenti dovuti alla rottura dell’argine del Panaro in zona Castelfranco. Lungo la diramazione della provinciale 255, rimane chiuso il ponte di Navicello vecchio.

In città limitazioni al traffico anche in alcune strade: via Dotta, via Scartazza, via Curtatona, via Montecatini. Riaperto, invece, il sottopasso di via Indipendenza.

Castelfranco e Nonantola, vista la situazione di emergenza, si sconsiglia di andarci.

PONTI CHIUSI

Ponte Motta a Cavezzo

Ponte Pioppa a San Possidonio

Ponte di Concordia sulla Secchi Ponte di Bondanello

Ponte bailey a Bomporto

Aperti Ponte Alto vecchio a Modena Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera

Ponte San Martino Secchia a San Prospero

Ponte Bacchello a Sozzigalli (Soliera) Ponte di Quistello (Mn)

