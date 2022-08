Col drone del sanfeliciano Andrea Paganelli individuati 4 tetti danneggiati dal maltempo a San Felice

SAN FELICE – Proseguono a San Felice sul Panaro le verifiche per effettuare la stima dei danni provocati dal maltempo dello scorso 17 agosto. Grazie al drone fornito dal sanfeliciano Andrea Paganelli (nella foto sottostante), informa il Comune, i dipendenti dell’Ufficio Tecnico comunale hanno al momento individuato quattro abitazioni i cui tetti hanno subito danni significativi. Si tratta con tutta probabilità di edifici di proprietà di cittadini che sono ancora in ferie: pertanto, l’Amministrazione comunale sanfeliciana rinnova ai cittadini che sono in vacanza e impossibilitati a rientrare l’invito a far verificare a parenti o amici le condizioni delle proprie abitazioni o aziende per riscontrare se eventualmente hanno subito danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito il paese. Questo per consentire di avere una stima il più completa possibile dei danni sul territorio comunale.

