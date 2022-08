Emilia-Romagna, rinviato il sopralluogo del presidente Bonaccini nei territori colpiti dal maltempo

Continua l’ondata di maltempo in Emilia-Romagna con la conferma dell’allerta “gialla” su tutto il territorio regionale fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 19 agosto.

Intanto, prosegue la stima dei danni e gli interventi da parte dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Soprattutto nel ferrarese, modenese e parmense.

Rinviata ad inizio della prossima settimana la visita del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a Bondeno (Fe), prevista inizialmente per oggi, per consentire il ripristino delle condizioni di normalità, messe in crisi dalle ulteriori forti piogge di questa notte e questa mattina, che stanno causando altri disagi. Da ore sono al lavoro personale e mezzi dei Comuni e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Al tempo stesso, dal punto di vista amministrativo, la Regione è al lavoro per la formalizzazione della dichiarazione dello stato di crisi regionale già nelle prossime ore, e per richiedere lo stato di emergenza nazionale al Governo, assieme alle Regioni Toscana e Liguria, colpite dallo stesso evento calamitoso.

