Pericolo esondazione per il Panaro, Comune Nonantola: “Portarsi ai piani alti e mettere in sicurezza cose e persone”. La stessa comunicazione è relativa a Bomporto e Ravarino. Da Nonantola la sindaca Federica Nannetti spiega:

Si informa che il fiume Panaro è quasi prossimo al raggiungimento della soglia 3 rossa. A livello precauzionale si dispone alla popolazione di spostarsi ai piani alti degli edifici, mettendo in sicurezza cose e persone, non utilizzando i piani interrati e seminterrati e rimanendo fermi presso le proprie abitazioni. Per necessità si prega contattare il numero del Centro operativo comunale 059896540. Fate attenzione alle successive comunicazioni telefoniche e di protezione civile, con la possibilità che i livelli possano calare. Grazie.

E aggiungeva:

Aggiornamento Allerta delle 00.30

In serata c’è stata un incontro in call con Prefettura e Protezione civile regionale: quest’ultima ci ha confermato che si tratta di una piena significativa, paragonabile a quella del febbraio 2019.

Dopo lo scioglimento della neve, resta la pioggia ad ingrossare ulteriormente i fiumi: le pioggie sono infatto in attenuazione, ma non in esaurimento e si prevedono ancora 12-15 ore di precipitazioni intermittenti.

Il secondo colmo di piena dovrebbe transitare da Navicello in nottata. Le nostre squadre di volontari sono impegnate nel monitoraggio degli argini: la situazione è quindi al momento attenzionata e sotto controllo.

Il coc resta aperto