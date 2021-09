Massa Finalese, l’incredibile storia di Giulia e Leda: si sposano grazie all’incontro col “bambino zero” di “Veleno”

MASSA FINALESE – Una storia davvero incredibile, per la sua casualità, quella raccontata attraverso Facebook dal giornalista Pablo Trincia, autore del podcast e del libro “Veleno” sul caso “pedofili della Bassa”.

Partiamo dal principio. Davide Tonelli, il cosiddetto “bambino zero” (conosciuto come “Dario” all’interno di “Veleno”), le cui dichiarazioni diedero il via alla drammatica inchiesta sulla pedofilia nella Bassa Modenese, si è rimesso in contatto lo scorso anno con Giulia, una delle due figlie di Oddina Paltrinieri, la donna di Massa Finalese che aveva ospitato per alcuni mesi il piccolo Davide nel 1993 e che poi aveva raccolto tutti i documenti e i video grazie ai quali anni dopo si è potuto realizzare “Veleno”.

A giugno di quest’anno, poi, Davide ha rilasciato un’intervista a “Repubblica”, di cui si è molto discusso, in cui ha raccontato di aver inventato gli abusi subiti da piccolo. In seguito all’intervista, una donna, Leda, ha scritto a Pablo Trincia, che era in contatto con Davide dopo “Veleno”, dicendo di aver conosciuto Davide da piccola e chiedendogli il suo recapito. Tra le centinaia di messaggi che in quei giorni arrivano a Trincia attraverso i social, casualmente, quasi fosse un segno del destino, il giornalista ha letto proprio quello di Leda e, con l’ok di Davide, le ha fornito il suo recapito. A quel punto, Leda è andata a trovare Davide e così ha conosciuto anche Giulia. “Un mese dopo – racconta Trincia – mi chiama Giulia, che ormai per me è un pezzo di famiglia”. “A settembre vieni da noi? Ci tengo”. “Perché?” “Io e Leda ci sposiamo”.

In pochi mesi, dunque, grazie alla conoscenza comune del cosiddetto “bambino zero” e di Pablo Trincia, Giulia, massese, e Leda, carpigiana, si sono conosciute, innamorate e, infine sposate lo scorso sabato 11 settembre, a Reggio Emilia, nella Sala del Tricolore.

