Mirandola: pericolante dopo il maltempo, abbattuto tiglio all’asilo di Mortizzuolo

MORTIZZUOLO – Tra i numerosi alberi “vittime” del maltempo che, tra mercoledì 17 e venerdì 19 agosto, ha colpito la provincia di Modena e, in particolare, la Bassa modenese, c’è anche lo storico tiglio dell’asilo di Mortizzuolo, frazione di Mirandola. Nella giornata di ieri, infatti, i Vigili del Fuoco, con la collaborazione della Polizia Locale di Mirandola, che ha sospeso la circolazione in via Imperiale, all’altezza della rotatoria con via Salvo D’Acquisto, hanno provveduto alla rimozione della pianta, dopo che, nella serata di mercoledì, a causa del forte temporale, una parte di questa si era spezzata cadendo nel cortile dell’asilo di Mortizzuolo, fortunatamente vuoto. Dopo il temporale, la pianta era, ormai, pericolante e presentava marciume che ne comprometteva la stabilità: per salvaguardare la sicurezza di bimbi e personale dell’asilo alla riapertura, è stato, dunque, deciso l’abbattimento dello storico tiglio. Dopo la rimozione della pianta, la strada è stata riaperta al traffico veicolare, anche se per il momento rimane impedito il passaggio ciclopedonale per un breve tratto. Di seguito, alcune immagini della pianta e dei lavori di rimozione:

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017