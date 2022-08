San Felice, sul sito del Comune il modulo per il censimento dei danni del maltempo

SAN FELICE SUL PANARO – È online sul sito del Comune di San Felice sul Panaro (www.comunesanfelice.net) il modulo per il censimento dei danni del maltempo che ha colpito il paese lo scorso 17 agosto. Il modulo, una volta compilato, è da inviare tramite pec (comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net), o email (protocollo@comunesanfelice.net), o può essere consegnato a mano al Comune entro le 19 di lunedì 22 agosto. I cittadini che hanno già comunicato i propri danni agli uffici comunali non devono compilare il modulo. Si tratta di un documento che ha uno scopo esclusivamente ricognitivo e, chiarisce il Comune, non dà al momento diritto ad alcun risarcimento, in attesa di capire quali saranno gli interventi e gli eventuali risarcimenti che verranno decisi a livello regionale e nazionale. È importante, inoltre, ricorda l’Amministrazione comunale di San Felice, fotografare tutti i danni che sono stati riportati. Per scaricare il modulo: https://www.comunesanfelice.net/il-modulo-per-il…/

