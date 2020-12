Esondazione Panaro, riparata la falla nell’argine

Buone notizie da Castelfranco: è stata riparata la falla nell’argine del Panaro che domenica ha provocato l’esondazione del fiume Panaro e l’allagamento di una vasta zona tra Castelfranco e Nonantola. L’acqua del fiume è arrivata a lambire persino il centro storico di Nonantola.

Sono passate 24 ore dall’esondazione del fiume che domenica mattina aveva travolto l’argine a monte dell’abitato di Nonantola, alle ore 8.30 quattro squadre coordinate dai tecnici Aipo hanno chiuso una falla di 70 metri lineari e messo così in sicurezza la cittadina del modenese. In tutto 21 persone, organizzate appunto in 4 squadre, hanno lavorato tutta notte sull’argine: 150 i camion impiegati che hanno trasportato 4.500 tonnellate di materiali.

