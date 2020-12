Nonantola, torna l’elettricità per 900 famiglie, quasi 2 mila sono ancora al buio e al freddo dopo la prima notte di alluvione

NONANTOLA – Ci sono ancora circa 2 mila famiglie al buio e al freddo a Nonantola per il black out conseguente allo straripamento del fiume Panaro poco distante, in località Gaggio a Castelfranco, domenica mattina.

Un piccolo miglioramento nella situazione di disagio che sta vivendo Nonantola è proprio nelle utenze elettriche, da domenica ne sono state ripristinate 900. Domenica erano quasi 3000 le famiglie senza luce.

L’emergenza è ancora in corso, spiegano dal Comune, nella notte sono state messe in sicurezza ed evacuate dai piani bassi altre persone e sono stati portati medicinali e latte per i bimbi piccoli.

E’ stato aggiunto un gruppo di psicologi per dare assistenza alla popolazione anche da questo punto di vista. Rispondono al numero del centro operativo comunale 059896540

E’ importante sottolineare che Nonantola è chiusa, si invitano i cittadini a non uscire di casa e, da fuori, di non venire.

L’acqua del Panaro è arrivata fino alla zona dell’oasi il Torrazzuolo, verso la frazione La Grande. La zona di Nonantola che è stata colpita è quella, venendo da Modena, fino alle porte del centro storico. Poi il corso di acqua è proseguito nella frazione di Casette (la strada per andare a Ravarino e Bomporto)

Alle Casette la situazione rimane critica, mentre in altre zone è in miglioramento

Il fiume è ancora pieno di acqua, l’emergenza sarà lunga.

