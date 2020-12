Nonantola, chiusa la falla non arriva più acqua. Ma l’emergenza è ancora in corso

Nonantola, chiusa la falla nell’argine del Panaro non arriva più acqua. Ma l’emergenza è ancora in corso. Sono diverse le persone che a più di 24 ore dalla rottura dell’argine sono ancora in difficoltà perché senza luce elettrica e riscaldamento: il comune contava ancora 1800 famiglie in black out.

Sono stati più di 300 gli interventi dei Vigili del fuoco per assistenza alla popolazione e le evacuazioni.

Non è ancora iniziata la conta dei danni perché l’invito è di non uscire di casa e di non muoversi, ma due metri d’acqua hanno invaso cantine, garage, negozi, abitazioni a piano terra, fabbriche, in un ampia zona a ridosso del centro cittadino. La zona di Nonantola che è stata colpita è quella, venendo da Modena, fino alle porte del centro storico. Poi il corso di acqua è proseguito nella frazione di Casette (la strada per andare a Ravarino e Bomporto). Il corso d’acqua ha interessato prima Bagazzano e poi ha raggiunto la zona industriale del paese. Nel corso del pomeriggio l’esondazione ha coinvolto tutta la parte a sud della Strada Provinciale fino a via Masetto e la zona a nord fino al termine della frazione di Casette.

Alle Casette la situazione rimane critica, mentre in altre zone è in miglioramento.

La gestione dei soccorsi per le emergenze non si è mai fermata, e continuano le evacuazioni: sono circa un centinaio gli sfollati. Purtroppo la situazione è risultata ancora più complicata a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Fa il punto la sindaca di Nonantola Federica Nannetti

Dopo esserci occupati ieri delle persone più fragili (310 interventi dei Vigili del Fuoco) nella giornata di oggi garantiremo l’evacuazione a tutte le persone che non se la sentono di rimanere nell’abitazione fino alla riattivazione delle utenze. Sono sul posto oltre cento vigili del fuoco con mezzi anfibi e gommoni. Per le richieste di evacuazione chiamare il numero del COC: 059896540 (o comunque contattare le pattuglie).

A causa dell’esondazione del Panaro a Nonantola continuano a esserci problematiche legate alla rete di telefonia mobile, quindi il Centro Operativo Comunale ha spostato la parte operativa nella sede del Comune di Castelfranco Emilia per poter organizzare in modo più veloce la rete di aiuto alla popolazione.

Il corso d’acqua sta defluendo e i livelli si stanno abbassando in varie zone di Nonantola. Ricordiamo che l’operazione di ripristino dell’argine è ormai completata. Resta operativa la rete di soccorsi, quindi ribadiamo ai cittadini in difficoltà di chiamare (insistendo visto l’elevato numero) il Centro operativo al 059 896540 – 059 896513 – 059 896514 – 059 896515. Anche le persone che hanno familiari in difficoltà e che non riescono a telefonare possono contattare i numeri del Centro Operativo. Ricordiamo che sono aperti i due punti di accoglienza. Presso le Scuole Materne Don Milani di via Gori sono accolte tutte le persone non affette da COVID-19 e che non si trovano in isolamento.

Le persone malate o in isolamento trovano ospitalità alle scuole Don Ansaloni di Via Larga per poi essere trasferite presso strutture apposite.

Le immagini dei cittadini (dal gruppo Sei di Nonantola se)

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017