Neviani: “Preoccupante il livello raggiunto a ponte Alto di 11,1 metri”

Nota di Massimo Neviani, Comitato salute ambientale di Campogalliano:

Domenica abbiamo avuto una piena del Secchia con un brevissimo picco massimo di circa 1450 m³/secondo a Rubiera più vicino a quello classificato come piena piccola Tr 20 di 1350 m³/s che a quello di piena media Tr 50 di 1600 m³/s.

Per capire perché il livello raggiunto a ponte Alto di 11,1 m è stato così preoccupante sono necessarie alcune considerazioni.

I lavori sugli argini del Secchia saranno conclusi nell’estate del 2021 e metteranno in sicurezza il fiume solo per le piene piccole dette Tr 20.

Questi lavori erano indispensabili perché gli argini erano inadeguati sia come sezione sia come altezza e in alcuni punti la base dell’argine era sulla sabbia di vecchi percorsi del fiume.

Rimane però pessima la situazione del nodo idraulico modenese Secchia, Panaro e Naviglio.

Questo si può vedere bene nell’ultima relazione tecnica pubblicata da Aipo con il progetto operativo per la ricostruzione della cassa del Secchia approvato dai ministeri e reso pubblico il mese scorso.

Per la ricostruzione della cassa del Secchia è finanziata solo la ricostruzione della diga niente rialzo degli argini della vecchia cassa e niente soldi per lo scavo della parte nuova quindi la capacità totale rimarrà invariata.

Quindi dopo i lavori sugli argini il Secchia reggerà in sicurezza solo le piene piccole Tr 20 brevi (piogge di 12 ore) per quelle Tr 20 lunghe (24 ore) ci sono molti rischi a causa dell’effetto tappo di ponte Alto che vanifica l’incremento di quota degli argini infatti l’acqua andrebbe 1 metro oltre le luci del ponte.

In caso di piene medie Tr 50 l’alluvione nella zona di Modena è certa.

In caso di piene grandi Tr 200 come quelle del 1966 dalle simulazioni fatte nel progetto appena pubblicato l’acqua arriverebbe a 10 cm dalla tracimazione dagli argini in terra della cassa, quindi c’è il rischio sormonto degli argini in terra e quindi del loro cedimento in stile Vajont come già denuciato dalle precedenti relazioni di Adbpo 2007 e Aipo 2016.

Per completare il triste quadro:

Il Panaro è sicuro quasi a Tr 50 dopo cadrà il quasi ma rimane a Tr 50 se non cede un argine.

La rottura dell’argine del Panaro nei pressi di Navicello è più difficile da spiegare dato che la portata del fiume a valle della cassa non era preoccupante a 2 metri dall’argine.

Si possono solo fare delle valutazioni su quello che è stato realizzato, sul Secchia sono stati fatti lungo tutto il percorso sondaggi per valutare la composizione degli argini e delle loro fondamenta inoltre è stata valutata la presenza di vecchi percorsi del fiume sotto gli argini poi si è agito per risolvere le criticità.

Sul Panaro sono stati fatti interventi su piccoli tratti pensando ad alzare i tratti di altezza insufficiente.

Dopo l’incontro dell’unione dei comitati in regione alla presenza del presidente Bonacini in cui c’era stato cumunicato che i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi non potevano essere richiesti perché non c’erano i progetti, nell’incontro del 30 novembre in videoconferenza con vari responsabili tecnici degli enti idraulici siamo stati avvertiti che stanno pensando di fare i progetti è quindi stata confermata la loro mancanza e questo a 7 anni dall’alluvione.

Chi va piano forse va lontano però si bagna molto e con danni enormi, considerando la cifra sproposita impiegata per risarcire i danni dell’alluvione del 2014.