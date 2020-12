Coordinamento cispadano e Comitato NO bretella: “La messa in sicurezza idro-geologica del territorio non è più rinviabile”

Nota stampa del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI’ strada a scorrimento veloce e del Comitato NO bretella – SI’ viabilità sostenibile in merito all’alluvione del 6 dicembre 2020 in zona Castelfranco E. e Nonantola.

Il Coordinamento cispadano e il Comitato NO bretella, nell’esprimere vicinanza a tutti coloro che a causa della rotta dell’argine del Panaro in località Gaggio sono ora costretti a forti disagi e perdita di numerosi valori personali, denuncia l’assurda situazione che si deve sopportare in Emilia Romagna dove oramai ogni anno eventi di questo genere si verificano puntualmente. Nel caso della Provincia di Modena due nell’arco di 6 anni, rotta del Secchia nel 2014 e ora il Panaro oltre a puntuali chiusure di ponti che causano disagi alla circolazione. Disastri annunciati a causa di eventi atmosferici non più definibili “eccezionali” ma purtroppo di drammatica attualità. La messa in sicurezza idro-geologica del territorio non è più rinviabile, se investimenti si devono fare li si indirizzi nell’adeguamento di tutte quelle opere che possano garantire sicurezza ai cittadini e al sistema produttivo. Stridono dunque con tutto questo quelle parole di giubilo che proprio in questi giorni si sono sentite pronunciare da esponenti politici regionali e locali, Associazioni di Categoria, a fronte della possibile assegnazione della Concessione autostradale A22 e delle sue ricadute sulle due “grandi opere” autostradali locali come la Cispadana e la Bretella Campogalliano-Sassuolo, senza dimenticare quelle che sono in attesa nei prossimi mesi. Suggeriamo a tutte le forze politiche di governo e di opposizione presenti in Assemblea Regionale, a partire da quelle che si erano dette contrarie a queste nuove impermeabilizzazioni e cementificazione dei suoli della nostra Regione, di porre con forza come prima, prioritaria grande infrastruttura, le opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio climatico ed idrogeologico, in pianura con la sistemazione e la costante manutenzione degli argini fluviali e dei canali di scolo dei Consorzi di bonifica, in montagna con la messa in sicurezza dei ponti, delle frane, degli alvei dei torrenti e dei rii, la tutela dei boschi e in generale impedendo nuove impermeabilizzazione dei suoli come del resto richiesto dall’ l’Unione Europea.