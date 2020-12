Corsa contro il tempo a Nonantola per tirare via l’acqua prima che torni la pioggia

NONANTOLA – E’ iniziata la corsa contro il tempo a Nonantola per eliminare acqua e fango prima che torni la pioggia. E’ già stata emanata infatti l’allerta meteo arancione per la pioggia e le piene dei fiumi. Dalla serata di lunedì 7 dicembre, i nonantolani hanno cominciato a cercare di liberare cantine, garage e case dall’acqua: “Con delle pompe tiriamo acqua fuori dai garage, ma ancora siamo a niente praticamente. La macchina invece si accende, ma è entrata acqua dentro fino ai sedili” racconta un cittadino. Molti sono senza acqua calda, perché in molti condomini la centrale termica si trova nell’interrato: “Qui non riusciamo ad avere la corrente al piano terra, di conseguenza non riparte la caldaia, domani chiameremo un tecnico per provare a collegarla al piano superiore: si sono bagnate le scatole di derivazione e diventerà lunga, prima che ritorni”. Nella mattinata dell’8 dicembre dovrebbe essere in arrivo anche la Protezione Civile per dare una mano.

Per la giornata di Martedì 8 Dicembre si prevedono precipitazioni diffuse che potranno essere nevose fino a quote collinari (400-500 metri) sul settore occidentale con possibilità di qualche fenomeno di acqua mista a neve a quote inferiori. Sulla parte centrale le nevicate si attesteranno a quote superiori a partire da 800-1000 metri; fenomeni di acqua mista a neve alle quote collinari e pioggia in pianura.

La criticità idraulica nella pianura emiliana centrale è riferita all’esaurimento della piena in atto nelle ultime sezioni del Secchia.

La falla lungo l’argine del fiume Panaro è stata chiusa alle ore 08:30 del 7 Dicembre. Le acque fuoriuscite dalla rotta stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana, che potrebbero presentare livelli particolarmente alti, nei comuni di Nonantola, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017