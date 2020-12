Cestari (Lega): “Alluvione sta diventando fatto ordinario, servono interventi da Governo e Regione”

Nota del deputato leghista Emanuele Cestari:

“In queste ore vediamo il nostro Paese flagellato, per l’ennesima volta, dal maltempo. Ciò pone la questione, non più rinviabile, del dissesto idrogeologico.

Ho guardato con sconcerto le immagini delle alluvioni nel modenese.

Sono 6 anni che non si parla d’altro che di eventi “straordinari” che causano queste piene, ma

un evento straordinario non si ripete ogni anno.

Occorrono interventi urgenti di cui necessita anche il nodo idraulico Secchia – Panaro – Naviglio, per consentire una portata maggiore che eviti il ripetersi di questa situazione ogni anno.

Il piano del Governo, il cosiddetto “Proteggi-Italia”, presentato con 14.3 miliardi di euro in 12 anni non ha ancora, sul nostro territorio visto azioni concrete e quindi costringe tutti ad agire in emergenza. Sarebbe necessario che la Regione, coordinando l’attività dei consorzi di bonifica, di AIPO e dell’ARNI, con forza, prema per avere queste risorse sul territorio per eseguire gli interventi necessari.

Ormai la scusa della straordinarietà, esattamente come gli argini, non regge più.” lo dichiara in una nota il deputato leghista Emanuele Cestari.