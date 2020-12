Esondazione del Panaro a Nonantola, aggiornamento 9 dicembre

NONANTOLA – Anche mercoledì 9 dicembre sono attivi sul territorio oltre trecento volontari delle colonne mobili di Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. In mattinata saranno completate le zone oggetto degli interventi di ieri. Dalla tarda mattinata sarà interessata la zona compresa tra via Mavora e via Rebecchi, partendo da quest’ultima e avanzando progressivamente. Sono già presenti i primi volontari a Casette: nel pomeriggio aumenteranno, ed inizieranno le operazioni a La Grande.

Si tratta di interventi di svuotamento spesso molto lunghi, per questo al momento le squadre procedono per zone. In contemporanea, le segnalazioni dei singoli interventi specifici continuano ad essere raccolte ai numeri del COC (059896540 – 059896513 (514, 515). Saranno raggruppate per area e trasmesse ai volontari.

ANTI-SCIACALLAGGIO Per prevenire fenomeni di sciacallaggio, l’Arma dei Carabinieri invita a segnalare eventuali presenze sospette al 112.

RACCOLTA RIFIUTI Sta procedendo la raccolta dei rifiuti e degli oggetti danneggiati dagli allagamenti. Vi invitiamo ad esporli davanti a casa, senza ingombrare la strada per non ostacolare le operazioni di recupero. Sono attualmente attivi dodici mezzi di Geovest, ed il numero incrementerà nel pomeriggio anche con l’aiuto di altre società pubbliche vicine. I lavori proseguiranno fino ad esaurimento necessità. I rifiuti della stessa via potrebbero essere raccolti in più passaggi, anche per la necessità di differenziare lo smaltimento di alcuni tipi di materiali (come, ad esempio, gli elettrodomestici).

