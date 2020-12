Alluvione 4 giorno, a Nonantola riapre tratto della provinciale 255, arteria ora tutta percorribile

NONANTOLA – A Nonantola è stata riaperta la diramazione della tangenziale e la provinciale 14 fino alla frazione di La Grande.

Resta chiuso, invece, il tratto della provinciale 14 verso il centro storico, a causa dell’allagamento del sottopasso, e rimane chiuso un tratto della provinciale 255 dalla rotatoria Modena, all’incrocio con la tangenziale lato Modena, fino all’intersezione con la provinciale 14 per Castelfranco Emilia.

Con il defluire della piena sono di nuovo transitabili il ponte Motta a Cavezzo sulla sp 468, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 tra Rovereto e San Possidonio e il ponte di Concordia sul Secchia, sulla strada provinciale 8; chiuso il ponte di Samone sul fiume Panaro, lungo la strada provinciale 26, per il cedimento parziale di una pila in alveo.

E’ stata indetta una campagna per raccogliere beni di prima necessità che serviranno alla pulizia delle abitazioni.

La Protezione Civile da martedì 8 è impegnata ad aiutare i cittadini nella pulizia di cortili, strade e cantine e le forze dell’ordine hanno dato supporto alla popolazione con controlli e soccorsi. La faglia è stata ormai chiusa ma il Panaro e il Secchia restano comunque sorvegliati speciali, anche a causa del maltempo che non allenta la sua morsa sul territorio della Bassa.

Ha suscitato clamore l’intervista all’idrologo Orlandini: “Già nel 2015, avevo pubblicato una ricerca accuratissima circa la disastrosa esondazione del 2014: le rilevazioni avevano infatti dimostrato come, in quell’occasione, a causare l’indebolimento arginale in via Tronco, a Gaggio, fosse stata una vasta popolazione di istrici, avvezza a scavare gallerie nei terrapieni di contenimento del Panaro. L’articolo suscitò il plauso di tanti colleghi, ma venne sostanzialmente ignorato dalla politica. Quindi, in questi anni è stato fatto poco o niente, e ad oggi ci troviamo nell’ennesima situazione di emergenza.”

