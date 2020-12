Alluvione Nonantola, per i rimborsi, fotografare i danni. E portare i mobili danneggiati in strada

A Nonantola è stato predisposto un piano straordinario di raccolta rifiuti condiviso con la Protezione Civile e l’Amministrazione Comunale.

I tecnici sono al lavoro con autospurghi e lavastrade per predisporre la successiva fase di raccolta delle masserizie.

L’intervento proseguirà nei prossimi giorni man mano che le aree saranno liberate dai ristagni di acqua.

Sono stati ampliati gli orari di apertura del Centro di raccolta di via Valluzza che resterà aperto dal 8/12/2020 al 20/12/20 compreso, tutti i giorni (compreso la giornata di martedì 8 dicembre e le domeniche fino al 20 dicembre), con orario continuato dalle 8.00 alle 16.00 per ricevere RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e altri ingombranti.

È stata predisposta una raccolta stradale di ingombranti (mobilio, suppellettili, arredamenti), elettrodomestici e dell’indifferenziato da esporre in sacchi.

I cittadini potranno depositare i materiali derivanti dallo sgombero dei locali invasi dall’acqua in prossimità delle proprie abitazioni, in luoghi raggiungibili dagli automezzi, avendo cura di non intralciare la circolazione stradale. Per agevolare e rendere più veloci le operazioni di raccolta è opportuno accumulare il più possibile il materiale evitando piccoli cumuli. In caso di necessità è possibile richiedere, presso il centro di raccolta, dei sacchi per facilitare la raccolta domiciliare. Si ricorda comunque che gli elettrodomestici e i RAEE vanno sempre conferiti separatamente.

La raccolta domiciliare sarà attiva per tutte le abitazioni delle zone residenziali, mentre per le case isolate nelle campagne è necessario prenotare il servizio di raccolta degli ingombranti, telefonando da mercoledì 9 dicembre al numero 331.1370881 dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.45 alle 12.45.

Documentazione dei danni e attività scolastica

Inoltre è iniziata anche la conta dei danni provocati dal corso d’acqua che ha coinvolto Nonantola. Al fine di documentare la situazione il Comune ha invitato i cittadini ha munirsi di materiale fotografico.

