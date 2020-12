Alluvione Nonantola, trascorso il terzo giorno tra polemiche e soccorsi

NONANTOLA – Il terzo giorno dal cedimento dell’argine a Nonantola è trascorso tra polemiche, soccorsi, arrivo della Protezione Civile e primi interventi nelle abitazioni dei cittadini colpite dall’alluvione. Si sono rincorsi appelli, e ci sono persone che si sono già attivate per aiutare chi si trova in difficoltà: è stata indetta una campagna per raccogliere beni di prima necessità che serviranno alla pulizia delle abitazioni.

Diversi politici sono intervenuti sull’argomento: Costi, Barcaiuolo, Bargi, Gualmini, Mililli, Cestari, Fassino. Grande clamore ha però suscitato l’intervista all’idrologo Orlandini: “Già nel 2015, avevo pubblicato una ricerca accuratissima circa la disastrosa esondazione del 2014: le rilevazioni avevano infatti dimostrato come, in quell’occasione, a causare l’indebolimento arginale in via Tronco, a Gaggio, fosse stata una vasta popolazione di istrici, avvezza a scavare gallerie nei terrapieni di contenimento del Panaro. L’articolo suscitò il plauso di tanti colleghi, ma venne sostanzialmente ignorato dalla politica. Quindi, in questi anni è stato fatto poco o niente, e ad oggi ci troviamo nell’ennesima situazione di emergenza.”

L’arrivo della Protezione Civile in mattinata per aiutare chi si era già dato da fare per cominciare la pulizia di cortili, strade e cantine è stato affiancato dall’impegno delle forze dell’ordine per dare supporto alla popolazione con controlli e soccorsi. La faglia è stata ormai chiusa ma il Panaro e il Secchia restano comunque sorvegliati speciali, anche a causa del maltempo che non accenna ad allentare la sua morsa sul territorio della Bassa.

