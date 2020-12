Alluvione, Bargi (Lega ER): “Prevedibile, crollo argine dovuto a mancata manutenzione”

“Quello che è accaduto domenica è inaccettabile. Non si parla di tracimazione ma di rottura dell’argine e ciò fa pensare a una mancata manutenzione ordinaria”. Così il consigliere regionale della Lega ER Stefano Bargi in merito all’esondazione del fiume Panaro.

“Quello che vogliamo sapere è quali siano le cause di tale rottura e quali le responsabilità specifiche” ha detto l’esponente del Carroccio nel corso del Question Time in aula.

L’assessore Irene Priolo ha ricordato come l’evento si sia verificato a seguito di importanti precipitazioni, “un livello di pioggia che non si è visto da 100 anni a questa parte”.

Una risposta che non ha convinto il consigliere leghista: “Siamo di fronte a fenomeni importanti ma non possiamo considerarli straordinari. Ogni anno affrontiamo 6, 8 piene. Manca però la capacità di mettere i nostri corsi d’acqua in grado di non nuocere in queste condizioni. Dobbiamo impedire che ciò accada ancora attraverso un piano strutturale ben consolidato” ha concluso Bargi.

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017