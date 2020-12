Nonantola, attivato un punto di supporto alle materne Don Milani per far fronte all’emergenza

NONANTOLA – Alle scuole materne Don Milani in Via Pietro Gori a Nonantola si è creato un punto di supporto per far fronte all’emergenza dell’alluvione.

Elenchiamo di seguito alcuni materiali che nei prossimi giorni potranno essere utili:

Stivali di gomma

Guanti da lavoro

Stufette

Casacche/gilet fluorescenti

Torce

Secchi

Stracci

Tira acqua

Scope

Mascherine

Guanti

Gel igienizzante

Alcool

Sacchi del pattume

Bottiglie d’acqua

Le scuole sono aperte dalle 9:00 del mattino

Per info: Emanuele 3806869255

Chi si trova a Modena e non ha possibilità di consegnare direttamente può recarsi al

Teatro Drama: viale Buon Pastore 57

Dalle ore:9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00

Per info Lorenzo:

328 697 9516

*importante* purtroppo la necessità di supporto non si esaurirà nell’immediato quindi invitiamo a tenersi aggiornati.

