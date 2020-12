Nonantola, riaperto sottopasso sulla Provinciale 14

NONANTOLA – A Nonantola, nel centro abitato, riapre il tratto urbano della provinciale 14, interdetto al transito a causa dell’allagamento del sottopasso all’altezza della nuova tangenziale, su via di Mezzo.

Attualmente rimane chiuso il tratto di provinciale 14 tra l’incrocio con la strada provinciale 1 e la rotatoria in località La Grande a Nonantola, per consentire al reparto del Genio dell’esercito Italiano di intervenire con 4 idrovore per rimuovere l’acqua accumulata nella zona a causa degli allagamenti di questi giorni.

Il resto della viabilità provinciale tra Modena e Nonantola è aperto, compresa tutta la SP255 Nonantolana e il ponte di Navicello vecchio.

LEGGI ANCHE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017