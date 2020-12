Alluvione, Lugli: “Interrogazione in Provincia per fare chiarezza”

Nota stampa in merito ad una interrogazione che, in qualità di consigliere provinciale del gruppo Progressisti e Civici per Modena, Stefano Lugli ha presentato al presidente della Provincia di Modena Tomei circa l’alluvione che si è verificata a causa della rottura del Panaro:

È necessario intervenire per evitare che episodi analoghi a quanto accaduto nel 2014, e ripetuto tragicamente con l’alluvione del 6 gennaio 2020 a causa della rottura dell’argine destro del Panaro, si ripetano di nuovo.

A partire da questa considerazione il gruppo consiliare dei Progressisti e Civici per Modena – attraverso il consigliere Stefano Lugli – ha presentato un’interrogazione al presidente della Provincia di Modena Tomei per avere chiarimenti rispetto a quanto accaduto. Perché la conoscenza approfondita degli episodi alluvionali è il presupposto indispensabile per mettere in campo le azioni necessarie ad evitare che si ripetano nuovamente.

La rottura dell’argine destro del fiume Panaro è avvenuta nella stessa zona in cui si verificò un collasso arginale il 19 gennaio 2014 – nello stesso giorno della drammatica alluvione del Secchia – e in un momento in cui il livello idrometrico non aveva raggiunto una condizione di allerta rossa.

È quindi necessario comprendere se i piani di manutenzione delle arginature, e in particolare della zona interessata dalla rottura, sono adeguati. È necessario individuare forme di allerta della popolazione in grado di trasmettere la necessaria percezione del pericolo in corso, dal momento che l’acqua ha impiegato circa sette ore ad arrivare a Nonantola, nelle quali gli abitanti potevano mettere in sicurezza almeno parte del proprio patrimonio. È necessario comprendere il ruolo che hanno avuto le casse di espansione: i cittadini devono sapere per quale motivo manca ancora il collaudo dell’opera, per quale motivo la cassa secondaria non è entrata in funzione e se il suo utilizzo avrebbe potuto mitigare la portata dell’alluvione. È necessario infine, soprattutto nella fase emergenziale, dotarsi di un centro informazioni istituzionale, al fine di far giungere a tutti i cittadini informazioni chiare e tempestive.

Vogliamo infine ringraziare la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari singoli e le associazioni di volontariato che hanno dato un aiuto generoso alla cittadinanza colpita da questa ultima, ennesima calamità.