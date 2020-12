Nonantola, la solidarietà dei volontari al lavoro tra gli alluvionati

NONANTOLA – Sono circa 300 i volontari della Protezione Civile che si sono uniti, facendo base all’associazione “Clessidra”, alle squadre delle colonne mobili di Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto e ai Vigili del Fuoco per aiutare i cittadini di Nonantola in difficoltà a causa dell’esondazione del Panaro di domenica scorsa. Timidi e schivi, quando si prova a chiedere loro di interrompere il lavoro per scambiare qualche battuta sullo stato delle abitazioni e degli esercizi commerciali che stanno aiutando a liberare dall’acqua, si rifiutano di lasciarsi distrarre.

All’opera anche nella giornata odierna fin dalle prime ore della mattina, nonostante la pioggia che ha costantemente caratterizzato la notte e la mattina a Nonantola, i volontari della Protezione Civile si concentrano inizialmente nella zona industriale della cittadina, per poi muoversi verso via San Lorenzo, via Provinciale Ovest e zona Vox nel corso della giornata. I volontari si spostano in gruppi di tre o quattro persone a bordo di furgoncini o fuoristrada della Protezione Civile e danno una mano ai cittadini a liberare dall’acqua le proprie cantine, i propri locali seminterrati e i propri garage, portando a bordo strada gli oggetti ingombranti quali mobili ed elettrodomestici danneggiati, in attesa della raccolta. Si spostano da un’abitazione all’altra, da un’azienda all’altra, di quartiere in quartiere senza un attimo di sosta, fermandosi solo di quando in quando per fare il punto della situazione insieme ai colleghi.

A caratterizzare la loro giornata, nonostante le difficoltà date dal maltempo, che ha complicato non poco le operazioni nella giornata odierna a differenza di quelle precedenti, il massimo impegno e una generosa solidarietà verso le persone e le attività commerciali in difficoltà in seguito all’esondazione del Panaro.

